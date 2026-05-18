Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое таинственное сообщение. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция прервала молчание в 7.03 мск 18 мая: в эфире прозвучало сообщение со словом «бундотом». Его смысл остается неизвестен.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически «радиостанция Судного дня» передает речевые сообщения.

В прошлый раз УВБ-76 была активна 15 мая — тогда в эфире передали два сообщения, каждое из которых содержало слово «мячохлеб». До этого, 14 мая, в эфир были переданы слова «суперзвезда» и «довесочек».