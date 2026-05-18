"Калашников" импортозаместил функционал всех нужных ERP-систем

Концерн "Калашников" провел импортозамещение функционала всех требуемых систем планирования ресурсов предприятия (ERP-системы). Об этом сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

© ОАО "Концерн "Калашников"

"Наша задача была - сделать так, чтобы не хуже тех решений, которые мы используем. И я могу однозначно сказать, что весь функционал, который нам потребен, мы импортозаместили и полностью удовлетворены. Более того, по ряду позиций удалось добиться лучшей производительности, больше эффективности - это большая заслуга разработчиков, всей команды и заказчика в том числе", - сказал глава "Калашникова".

Он добавил, что это решение концерн будет предлагать тиражировать на общее машиностроение.

Лушников рассказал, что "Калашников" реализовал проект на отечественной платформе по доработке и внедрению единой корпоративной системы по управлению жизненным циклом изделия. По результатам реализации, отметил он, было замещено 100% заявленных бизнес-функций, в рамках проекта было автоматизировано более 25 функциональных блоков, в частности по ERP - 20 функциональных блоков.