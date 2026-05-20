ВС РФ поразили украинскую топливно-энергетическую инфраструктуру

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России в новой сводке о ходе специальной военной операции.

© ТК «Звезда»

По данным российского оборонного ведомства, в течение суток удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками. В результате была также уничтожена немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

Кроме того, российские войска поразили склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения дальнобойных беспилотников. Также под удары попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 143 районах.

В Минобороны РФ добавили, что средства противовоздушной обороны за отчетный период сбили четыре управляемые авиабомбы и 780 беспилотников самолетного типа.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над Волоховкой в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».