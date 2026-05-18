Командир "Исламского джихада" ликвидирован при ударе Израиля на востоке Ливана

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по городу Баальбек на востоке Ливана, в результате ликвидирован один из командиров радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Ваиль Абдель Халим.

Как сообщило национальное агентство NNA, воздушный рейд был совершен ранним утром на южную окраину Эль-Басатин. Разрушен жилой дом, вместе с палестинцем погибла его 17-летняя дочь, еще три человека получили ранения.

Спасатели продолжают разборку завалов, число жертв налета может возрасти.

Радикалы из движения ХАМАС и "Исламского джихада" участвуют в Ливане в военных операциях против Израиля на стороне проиранской шиитской милиции "Хезболлах".