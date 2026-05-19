ВС РФ ударили по предприятию в Черниговской области

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус сообщил в своем Telegram-канале о повреждении предприятия в городе Прилуки на севере Украины.

«Под ударом баллистической ракеты оказалось одно из предприятий», — написал он.

Тип предприятия Чаус не раскрыл.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ответ на атаки Киева по российским гражданским объектам нанесли ночной массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали не только объекты ВПК, но и топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, а также военные аэродромы, которые использует ВСУ.

14 мая российские военные нанесли удар по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, где ремонтируют американские истребители F-16. Удар пришелся по заводу АРЗ 410, на территории которого также располагалось производство беспилотников.