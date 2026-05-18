СМИ: Атаки российских "Гераней" стали более продолжительными

Украина оказалась под почти беспрерывным шквалом ударов беспилотников и ракет. Если раньше "Герани" атаковали в основном ночью, то теперь их применяют в течение более длительных промежутков времени, которые продолжаются до самого утра, сообщает Business Insider.

"Я бы пока не назвал это полностью сформировавшейся тенденцией, но это явно становится новой моделью", - заявил украинский аналитик Игорь Анохин.

По его словам, атаки "Гераней" стали неотъемлемой частью жизни Украины.

Из-за более долгих атак Украине придется запускать больше редких и дорогостоящих перехватчиков для уничтожения БПЛА, что создаст условия для поражения целей баллистическими ракетами.

Эксперт Федерико Борсари заявил, что дневные атаки могут также быть направлены на мобильные группы ПВО ВСУ.

"В основном целями, как правило, являются мобильные огневые группы, наземные пусковые установки ПВО и другие важные военные объекты", - отметил он.

Иными словами, дневные вылеты позволяют точно определить важные цели для последующей атаки.

И Борсари, и Анохин отметили, что ключевым изменением является растущая способность России быстрее применять большее количество беспилотников.