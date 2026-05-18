Израиль начал перехват прорывающей блокаду Газы флотилии

Военно-морские силы Израиля приступили к остановке кораблей инициативы «Глобальная флотилия Сумуд», пытающихся прорвать морскую блокаду сектора Газа, сообщили израильские СМИ.

Корабли армии Израиля начали операцию по перехвату судов в международных водах, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

Суда вышли несколько дней назад из турецкого города Мармарис.

Активистов планируется переместить на специальную плавучую тюрьму, после чего их доставят в израильский порт Ашдод. Незадолго до начала операции Министерство иностранных дел Израиля призвало суда «изменить курс и повернуть назад».

Источник в сфере безопасности отметил готовность Израиля к любому развитию событий, ожидая сопротивление аресту и возможное применение холодного оружия.

В МИД Израиля назвали действия флотилии провокацией для отвлечения внимания от отказа Хамас разоружиться. В конце апреля израильские военные уже перехватывали подобную флотилию с пропалестинскими активистами.

В конце апреля военно-морские силы Израиля приступили к перехвату судов гуманитарной миссии недалеко от острова Крит.