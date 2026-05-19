Вооруженные силы России проведут учение по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

В учении задействованы ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Целями маневров названы улучшение навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления войсками при подготовке и в ходе осуществления мероприятий сдерживания потенциального противника и т. д.

В ходе учения будут проведены мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач нескольких соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

Во время учения будут задействованы более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц военной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок.

Также будут отработаны вопросы общей подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

Накануне в белорусском Минобороны сообщили, что Россия и Белоруссия начали совместную тренировку по применению ядерного оружия.