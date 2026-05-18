В Иране пообещали вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива
Иране пригрозили вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива. Об этом сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в своем аккаунте в социальной сети X.
«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», - написал он в сообщении.
Также Зольфагари отметил, что за последние сутки ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. Помимо этого он пообещал, что в регионе скоро установят новый порядок.
Пентагон подготовил планы нанесения ударов по Ирану
Ранее американский журналист Такер Карлсон говорил, что война с Ираном может привести мир к голоду и «великой депрессии». Он также предупредил, что действия Вашингтона против Тегерана способны спровоцировать блокировку Ормузского пролива, через который проходит около 30% минеральных удобрений и 20% энергоресурсов.