Командиры ВСУ отправили бойцов на уже занятые Вооруженными силами России позиции, не владея реальной оперативной обстановкой. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделал пленный украинский военнослужащий Вадим Кимаковский из 425-го штурмового полка «Скала».

«Как может такое быть, чтобы мой командир, "Призрак", не знал, куда нас заводит, не знал, что в этом доме уже кто-то есть?», - задался вопросом собеседник издания.

Военнослужащие ВС РФ из группировки «Южная» взяли в плен бойцов вооруженных сил Украины на Краматорско-дружковском направлении. Сам Кимаковский вместе с сослуживцем был направлен на занятие позиций в одном из сел, следуя указаниям с разведдрона и передаваемым по радиостанции командам.

По информации пленного, взявшие их в плен российские военные были удивлены: командование ВСУ само направило солдат прямо к ним.