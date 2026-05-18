В Вооруженных силах Украины исполняется «секретное распоряжение» главкома Александра Сырского для экономии бюджета и сокрытия реальных потерь, и именно с этим связаны страшные находки в Сумской области. Об этом заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что в населенном пункте Большая Рыбица Сумской области украинские военные сожгли несколько жилых домов, в которых были оборудованы импровизированные морги для хранения тел погибших.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на то, что сжигание тел стало нормой для Вооруженных сил Украины.

«Главком ВСУ выдал соответствующую тайную инструкцию. Чтобы удержаться в своем теплом кресле главнокомандующего, ему необходимо максимально скрывать потери», — отметил эксперт.

Также, по его словам, кремация тел приводит к тому, что погибших заносят в список пропавших без вести, и уже нет необходимости платить компенсации их семьям. Снижается и общее количество военных, а значит, на них не нужно выделять ни продовольствие, ни материально-технические ресурсы.

«На сумском направлении сожжение и кремация ранее производились в стационарных капсулах и боксах, которые были поставлены еще в начале специальной военной операции правительством Германии. (…) Но за это время они пришли в негодность, поэтому сейчас ВСУ прибегают к таким варварским, средневековым методам уничтожения тел», — объяснил Иванников.

Также, по его словам, сожжение тел используется и для того, чтобы «замести следы преступлений», так как в импровизированных крематориях сжигаются и мирные жители, которых «ограбили и замучили».

При этом, по словам эксперта, Вооруженные силы Украины несут большие потери в Сумской области, так как выведенные по ротации военнослужащие «включают свои мобильники с геолокацией» и пытаются звонить родственникам.

«Эта практика давно известна, она также очень внимательно изучается российскими радиотехническими службами, информация незамедлительно передается ракетчикам, которые уничтожают подразделения ВСУ целиком. Как правило, это не менее 30-40 боевиков, следы от которых буквально испаряются после нанесения ракетно-бомбового удара», — пояснил военный эксперт.

По словам Олега Иванникова, еще одним важным направлением для нанесения ударов по объектам ВСУ стали Киев и область. Там ВС России атакуют места нахождения иностранных наемников, а также консультантов и специалистов НАТО.

Ранее военные эксперты рассказали «Известиям», что на Украине под видом врачей действуют «торговцы смертью». Черные трансплантологи приезжают на поле боя, чтобы забрать раненых, делают экспресс-анализы и смотрят, что можно изъять. Останки сжигаются в специальных мобильных крематориях. При этом командование ВСУ об этом прекрасно знает.