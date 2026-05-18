Саудовская Аравия перехватила дроны из Ирака и пригрозила ответом

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вошедших в воздушное пространство страны со стороны Ирака. Об этом заявил официальный представитель ведомства Турки Аль-Малики в социальной сети X.

«Утром в воскресенье, 17 мая 2026 года, было перехвачено и уничтожено три беспилотника после их входа в воздушное пространство Королевства, прибывшие из иракского воздушного пространства», — сказано в сообщении.

При этом в Эр-Рияде подчеркнули готовность принять любые оперативные меры для ответа на любую попытку агрессии против суверенитета страны и безопасности ее граждан.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Израиль построил в иракской пустыне секретную военную базу для поддержки своих сил в войне против Ирана. Утверждается, что строительство объекта велось при согласии США. Как рассказали изданию источники, база используется для нанесения авиационных ударов по Исламской Республике.