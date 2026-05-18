Направление, где ВС РФ умудрялись продвигаться несмотря на «бесконечные» контрнакаты ВСУ, вспыхнуло. Как сообщает «Царьград», тем временем поступают подробности о долгожданном открытии киевского направления.

Хорошие новости

Канал «Воин DV», связанный с бойцами группировки войск «Восток», сообщает, что штурмовики ВС РФ продолжили успешные наступательные действия на северном и западном участках в Запорожской области. Так, на северном участке военные вклиниваются в глубину обороны северо-западнее Александрограда, ведя бои за реку Волчью в направлении Лесного. На западном продолжается вытеснение ВСУ из опорных пунктов в районе Воздвиженки, Верхней Терсы и Комсомольского.

«В целях недопущения перехода противника в контратаку воины-дальневосточники продолжают наносить огневое поражение по районам сосредоточения ВСУ в прифронтовой и тыловой зонах», — заявил канал.

Военный обозреватель Михаил Дегтярев отмечает, что впервые за последние 1,5 месяца появилась детальная информация о мощном продвижении ВС РФ и взятия хорошо укрепленного населенного пункта.

«С чем связано это замедление? С тем, что уперлись в очень серьезную линию обороны, это раз. И в том, что с севера ВСУ устраивали накаты, и пришлось часть сил отвлечь туда для стабилизации, — два», — объяснил он.

Тем не менее бойцы вели ожесточенные бои и внезапно даже для противника был зафиксирован один из крупнейших за последнее время марш-бросков с последующим взятием Чаривного.

Теперь у ВС РФ открывается перспектива давления на Гуляйпольское с юга. Более отдаленная возможность — выход к Орехову. Дегтярев фиксирует эту задачу как центральную для группировки войск «Восток» на летнюю кампанию.

Предупреждение Путина

Сеть взорвала фраза президента России Владимира Путина о том, что конфликт близок к завершению. Многие увидели в этом намек на то, что в ближайшее время произойдет «что-то невероятное», что сможет положить конец киевскому режиму и вынудить Владимира Зеленского сдаться.

Подсказку решил дать сам Зеленский. Так, ВС РФ якобы планируют удар по двум десяткам центров принятия решений, в том числе по правительственному бункеру в Киеве. Также глава киевского режима заявил о подготовке открытия фронта со стороны Белоруссии с наступлением на Киев.

Первой «весточкой» того, что Зеленский не на пустом месте перепугался потенциального штурма украинской столицы, стало экстренное опровержение генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева. Если задача Киева стояла в том, чтобы посеять панику и отвлечь внимание от коррупционного скандала, то кто мог позволить военному опровергать слова главы киевского режима.

Второй «весточкой» стало сообщение ветерана «Вагнера», автора канала Condottiero.

«Переслушал сегодня все интервью уважаемого Бацьки, где Алэксандрр Грыгорыч говорит про "мы же готовимся к войне" и "мы скоро будем воевать". То, с каким упорством Дядь Саша вставляет эти фразы в разговоре с журналистами и своими военными, пока вызывает улыбку», — заявил он.

На поверку нашлось несколько «но». По словам ветерана, Белоруссия действительно срочно ремонтирует и строит новые дороги к госгранице с Украиной, получила и развернула сразу несколько ракетных систем, в том числе «Орешник». Соединения «Вагнера» в Белоруссии увеличили численность и интенсивность личного состава.

Тем временем Минск нарастил выпуск продукции ВПК, закупку средств связи и вооружения, связанного с наступательными инициативами, обновил концепцию и стратегию боевого устава своих ВС, добавив подразделения БПЛА, ракетных сил и авиации. В связи с этим можно допустить, что украинская сторона обладает данными, которые говорят о подготовки Белоруссии к проведению ограниченной войсковой операции.