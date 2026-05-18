Стало известно, каким будет российский «бронетранспортер будущего»

Компания «КамАЗ» планирует разработать для российской армии принципиально новый бронетранспортер, испытания которого начнутся уже в 2026 году, а выпуск опытно-промышленной партии намечен на 2027-й. Перспективный БТР призван заменить БТР-82А в сухопутных войсках, рассказал Андрей Коц в своем материале для РИА Новости.

По словам Коца, несмотря на хорошую маневренность и огневую мощь пушки 2А72, у БТР-82А есть недостатки. Его броня уязвима для крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских снарядов, противотанковых средств и FPV-дронов. Кроме того, машина имеет невысокую противоминную стойкость.

Опыт боевых действий позволяет сформировать облик перспективного бронетранспортера. Главным изменением, по мнению Коца, должна стать переднемоторная компоновка с кормовой аппарелью, обеспечивающей безопасный выход солдат. Для защиты экипажа необходимы V-образное противоминное днище, выдерживающее подрыв до шести килограммов тротила, противоконтузионные кресла, а также усиленная лобовая броня, защищающая от снарядов калибра в 23 миллиметра.

Борта БТР целесообразно прикрыть динамической защитой, а крышу - штатными противодроновыми экранами и модулями радиоэлектронной борьбы, отметил Коц.

Он добавил, что в качестве вооружения для российского «бронетранспортера будущего» был бы оптимален дистанционно управляемый боевой модуль со скорострельной пушкой 2А42, спаренным пулеметом ПКТМ и противотанковым ракетным комплексом «Конкурс-М». При этом боевую массу БТР необходимо удержать в пределах 20 тонн для сохранения возможности авиатраспортировки, отметил Коц.

По его мнению, машина с колесной формулой 6х6 или 8х8 должна вмещать до 11 человек и развивать скорость по шоссе не менее 85 километров в час. При этом функция амфибии остается под вопросом, так как форсирование водоемов на низкой скорости делает бронетехнику легкой мишенью для беспилотников.

В начале мая глава компании «КамАЗ» Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2027 году предприятие выпустит опытно-промышленную партию БТР. Президент одобрил эту инициативу.