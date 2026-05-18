Полтысячи «Гераней» полетели на Украину мстить за налет на российские регионы
Российские Вооруженные силы России наносят массированный комбинированный удар по объектам на Украине, ночью 18 мая противник зафиксировал полет 545 беспилотников «Герань», 14 баллистических ракет «Искандер-М» и 8 крылатых ракет «Искандер-К». В Днепропетровске зафиксирован взрыв необычной силы, напоминающий прилет гиперзвуковой ракеты «Кинжал» или «Орешника».
Судя по всему, началась воздушная операция наших Вооруженных сил в ответ на массированный налет на российские регионы 17 мая. Тогда в общей сложности за сутки ВСУ направили в сторону России более 550 дронов. Ресурс «Файтбомбер» на этот счет заметил, что достойным ответом на такой удар ВСУ мог бы стать массированный огневой удар по Киеву с использованием 2000 дронов, 50 ракет и пары ракет «Орешник». По мнению аналитика, такой подход «в итоге сохранит намного больше жизней и россиян и украинцев».
Судя по фото и видео с мест, ночью 18 мая большое количество российских дронов «Герань» и баллистических ракет прилетело в Днепропетровск. Там зафиксированный мощный взрыв, похожий на удар «Кинжала» или одной боевой части «Орешника».
Кроме того, в Днепропетровске было попадание в склад с боеприпасами, в итоге на видео — вторичная детонация с большим разлетом взрывающих снарядов.
Кроме того, прилеты зафиксированы в Одесской области. Там в порту поражено судно, на котором возник пожар.
«Герани» ударили также по Черниговской области, которая граничит с Брянской областью.