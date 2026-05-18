Раскрыта возможная тактика ВСУ во время атаки дронов на Москву

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки на Москву в ночь на 17 мая, заходили на столицу с запада, после чего накапливались перед основным ударом. Эту тактику в качестве возможной назвал российский военкор Дмитрий Стешин.

По словам журналиста, он считает западное направление единственным, с которого на Москву могли лететь украинские БПЛА.

«Прорываются в охраняемый периметр, разрядив или озадачив ПВО. Потом где-то накапливаются, барражируя в воздухе и по мере накопления, одновременно атакуют выбранный объект», — раскрыл возможную тактику ВСУ военкор.

Также Стешин отметил, что для последнего участка полета дроны могут использовать «серую зону» связи — частоты 6180, 6280, 6320, 6350, 6400 и 6420 ГГц. Он предположил, что в стаях БПЛА могут находиться дроны-ретрансляторы связи и предложил начинать обезвреживание групп летательных аппаратов именно с них.

Как сообщалось ранее, атака ВСУ на Москву 17 мая стала самой массовой с начала года. Обломки беспилотников упали возле Московского нефтеперерабатывающего завода, пострадали 12 человек.