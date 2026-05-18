В районе Запорожской АЭС зафиксирована высокая активность ВСУ

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала ТАСС, что на выходных вокруг Энергодара и объектов, обеспечивающих работу станции, была зафиксирована высокая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, ВСУ атаковали транспортный цех, обеспечивающий критически важную логистику и внутреннее функционирование станции - перемещение техники, персонала и выполнение производственных задач.

"Вероятно, противник рассматривает такие объекты как элемент давления на устойчивость работы станции и жизнедеятельность города-спутника", - отметила Яшина.

16 мая глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что украинский дрон-камикадзе атаковал трубопровод рядом с машинными залами Запорожской АЭС.

По его словам, беспилотник ударил по трубопроводу, проходящему вдоль машинных залов станции, после чего не взорвался и упал рядом с первым энергоблоком.

Глава "Росатома" также сообщил, что в городе после атак перестали работать обе автозаправочные станции.