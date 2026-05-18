Миллиарды долларов, вложенные Западом в производство дронов для ВСУ, дают определенный результат. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Николай Стариков.

Отмечается, что европейские политики все чаще говорили о перемирии, но, по сути, добивались замораживания конфликта на Украине, не исключая перерастания в «корейский» или «индо-пакистанский сценарий». Массированные атаки призваны принудить власти согласиться на остановку российской армии, а также вызвать внутреннюю смуту и недовольство.

«Часть денег разворовывается, часть денег тратится неэффективно, но огромный поток денег, буквально река денег, заливающая на украинское направление со стороны Запада, она дает свои результаты в этой сфере», — заявил Стариков, говоря о финансовой стороне производства БПЛА.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю системы ПВО уничтожили не менее 3124 украинских БПЛА над территорией РФ. Наибольшее число было сбито 17 мая — 1054 дрона.