Куба закупила сотни дронов для возможной атаки на США

Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы по их использованию для ударов по базе в Гуантанамо, американским военным кораблям и штату Флорида.

© Газета.Ru

Об этом пишет Axios со ссылкой на «секретную информацию».

«По словам высокопоставленного американского чиновника, эти разведывательные данные, которые могут стать предлогом для военных действий США, показывают, насколько серьезно администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития беспилотной войны и присутствия иранских военных советников в Гаване», — говорится в тексте.

В материале утверждается, что с 2023 года Куба якобы закупает у России и Ирана ударные беспилотники «различных возможностей» и размещает их по всему острову.

Как заявил собеседник издания, наличие подобных технологий у Кубы вызывает беспокойство, поскольку они находятся «так близко». Речь идет о «растущей угрозе», заметил источник.

17 мая сообщалось, что власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США.

До этого министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что агрессия США вызовет гуманитарную катастрофу и «кровавую баню» в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у США нет никаких оснований для того, чтобы нападать на «маленький остров, не представляющий никакой угрозы».