В Северной Атлантике стартовали крупнейшие учения «Dynamic Mongoose 2026»

Крупнейшие военно-морские учения НАТО «Dynamic Mongoose 2026» стартовали в Северной Атлантике. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса. В ходе манёвров силы союза планируют отработать действия по противолодочной борьбе.

Учения проводятся под руководством Морского командования НАТО. В них принимают участие более десяти надводных кораблей и подводных лодок, а также морская патрульная авиация. Свои силы задействовали Великобритания, Норвегия, США, Канада, Дания, Германия и Нидерланды. Среди участников — Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и британский авианосец HMS Prince of Wales.

Целью «Dynamic Mongoose 2026», как уточнили в альянсе, является подготовка сил к возможному противодействию подводным угрозам. В частности, отрабатывается предотвращение прорыва условного противника из северных районов Атлантики в южные.

Военнослужащие стран-членов НАТО будут совместно искать и уничтожать подводные лодки условного противника в районе так называемой линии GIUK. Это линия противолодочной обороны альянса в Северной Атлантике, проходящая между Гренландией, Исландией и Великобританией. Вдоль неё размещена натовская гидроакустическая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

Манёвры продлятся до 29 мая 2026 года.