В Ростовской областью ночью 18 мая отразили воздушную атаку ВСУ

В Ростовской области ночью 18 мая отразили воздушную атаку.
Как сообщает глава региона Юрий Слюсарь, беспилотники противника уничтожены над Таганрогом, а также в Каменском и Азовском районах.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - сообщил губернатор.
Напомним, что 17 мая Ростовская область трижды подверглась атаке БПЛА противника.
В результате налета один из дронов упал на территории детского лагеря отдыха "Спутник" под Таганрогом. Пострадавших нет.