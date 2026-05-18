На стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«Это не ограничивается только Латинской Америкой. Там есть весь спектр стран вплоть до Японии, Ирландии, Норвегии, Голландии. Есть африканцы и азиаты», — сказал Мирошник РИА Новости.

По данным дипломата, вербовку иностранных боевиков ведут частные рекрутинговые структуры: они оплачивают проезд, оформляют контракты и организуют подготовку.

Великобритания при этом привлекает наёмников для киевского режима из наркокартелей Латинской Америки.