В КСИР дали обещание по поводу военных баз США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) может вывести из строя все военные базы США на юге Персидского залива. Об этом заявил представитель КСИР Ибрагим Зольфагари, сообщают иранские СМИ.

© Газета.Ru

"В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы", - сказал он. 15 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана.

По информации издания, уже на следующей неделе Исламская Республика может подвергнуться новым атакам. 12 мая иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной.

Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. В Иране подчеркнули, что только при выполнении всех этих требований США могут рассчитывать на доверие и возвращение к процессу переговоров.