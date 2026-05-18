После удара дронов по Подмосковью в Киеве заговорили о последствиях

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что массированная атака беспилотников на Москву и Подмосковье может привести к ответным действиям со стороны России. Своё мнение журналист высказал, находясь в Киеве.

По словам Ваннера, российские власти не оставят без реакции удары по столичному региону. Он отметил, что произошедшее, по его оценке, будет иметь последствия для украинской стороны.

"Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия", — предупредил он.

Минувшей ночью атаке беспилотников подверглись несколько районов Московской области. В Химках и Мытищах, по официальным данным, погибли три человека. В Дедовске ранения получили трое мужчин и женщина.

Также сообщалось о повреждении жилых домов и квартир в ряде населённых пунктов, включая Агрогородок, Красногорск и Наро-Фоминский округ. В деревне Субботино после падения обломков загорелся частный дом.

По информации российских властей, за ночь силы ПВО уничтожили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе. В Министерство иностранных дел Российской Федерации атаку назвали массовым терактом со стороны Киева.

После крупных атак беспилотников российские регионы традиционно усиливают меры безопасности на объектах инфраструктуры, а экстренные службы продолжают обследование мест падения обломков и оценку ущерба жилому сектору.