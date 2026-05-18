Япония развернет беспилотники с радарами для наблюдения в Тихом океане

Правительство Японии рассматривает возможность принятия на вооружение Сил самообороны беспилотных летательных аппаратов, оснащенных радарами раннего обнаружения и предупреждения, для усиления мониторинга тихоокеанского пространства. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что радары планируется установить на американские беспилотники MQ-9B Sea Guardian, которые Япония намерена принять на вооружение морских Сил самообороны к 2027 году. Беспилотник способен находиться в воздухе длительное время, его радиус действия составляет около 4 900 км - планируется, что базироваться они будут на островах Иводзима и Минамитори. Помимо этого, на островах Иводзима и Титидзима архипелага Огасавара предполагается развернуть мобильные радарные комплексы радиообнаружения.

Издание подчеркивает, что необходимость усиления тихоокеанского наблюдения обусловлена ростом активности КНР в регионе и будет закреплена в обновленных документах сферы национальной безопасности, пересмотр которых Япония планирует завершить до конца года.