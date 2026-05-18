«Хезболла» раскрыла количество выведенных из строя за месяц танков Израиля

Вооруженные отряды шиитского движения «Хезболла» в течение месяца вывели из строя 48 танков израильской армии, сообщает ТАСС.

В заявлении сообщается, что бойцы «Хезболлы» с 16 апреля по 17 мая провели 339 операций против Израиля.

Под удары попали 15 командных пунктов, три казармы, две военные базы, семь артиллерийских позиций и вертолетная площадка. Также с помощью управляемых ракет и беспилотников были полностью или частично повреждены 48 танков, 18 бронетранспортеров и 12 внедорожников.

Потери противника в живой силе «Хезболла» оценила примерно в 250 человек.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила перемирие с ливанской исламистской группировкой шиитского толка «Хезболла» более тысячи раз.