Финляндия на учениях отработает варианты прорыва границ РФ

Финляндия в рамках новых учений военно-морских сил (ВМС) отработает сценарии прорыва российских границ с применением бронетехники, артиллерии и беспилотников. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Заявленная цель данных учений - "отработка наступательных задач". Наступательная задача в 70 километрах от российских границ предполагает форсирование наших границ с применением бронетехники, высокоточной артиллерии, а также различных типов беспилотных систем, как разведывательных, так и ударных. Как мы видим, идет локальная отработка вариантов прорыва российских границ с целью взятия под контроль территорий, которые представляют геополитический интерес для нашего противника", - отметил Степанов.

По словам эксперта, приоритетными целями во время потенциальной агрессии в отношении России могут быть промышленные объекты на северо-западе страны, а также установление контроля над Карелией. "Речь может идти как обо всем северо-западном промышленном центре, так и о реваншистских намерениях в отношении Карелии, которые уже длительное время артикулируются в самой Финляндии через медийные инструменты", - добавил он.

Учения ВМС Финляндии Narrow Waters 26-1 пройдут в Финском заливе с 18 по 29 мая.

Ранее Степанов в беседе с ТАСС поделился мнением об иных мерах, которые реализует правительство Финляндии для подготовки к потенциальному конфликту с Россией. Эксперт, в частности, подчеркнул, что решение Хельсинки повысить возраст резервистов до 65 лет стало частью тренда на максимальное наращивание военного потенциала на восточном фланге НАТО, а также добавил, что с учетом общей численности населения Финляндии практически пятая часть страны готовится к привлечению к военной службе.