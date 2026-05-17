Лукашук : Украину ожидают ответные удары после атаки на Москву

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук допустил, что российские военные могут усилить удары по территории Украины после атак на Московский регион. Об этом он сообщил на фоне масштабных инцидентов с беспилотниками в России.

По его словам, события в Москве могут привести к дальнейшей эскалации и увеличению числа атак с применением дронов и ракет по украинским городам. Он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки на подлёте к столице были уничтожены более 130 беспилотников. В результате отражения атак обломки аппаратов упали в том числе на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о трёх погибших и пяти пострадавших в результате атак на регион.

Инциденты затронули не только столицу, но и ряд объектов в Подмосковье. Экстренные службы продолжают работу на местах падения обломков, проводится оценка последствий и проверка инфраструктуры, куда могли попасть фрагменты беспилотников.

