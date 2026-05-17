Стало известно о выходе российских военных к Пискуновке

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, куда вышли российские военные после взятия под контроль села Кривая Лука. Об этом он написал на платформе «Макс».

Пушилин сообщил, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) вышли к населенному пункту Пискуновка на славянско-краматорском направлении в ДНР.

8 мая Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кривая Лука в ДНР. Кроме того, Российская армия установила контроль над населенным пунктом Мирополье в Сумской области.