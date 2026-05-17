ЦАХАЛ анонсировал бомбежку четырех ливанских поселков

Израильские военные призвали жителей пяти населённых пунктов на юге Ливана срочно эвакуироваться из-за угрозы авиаударов. В заявлении представителя Армии обороны Израиля Авихая Эдри говорится, что пребывание рядом с объектами «Хезболлах» опасно для жизни.

Жителям посёлков Бнаафуль, Кфар-Хуна, Роумин, Сохмур и Эль-Кусейба рекомендовано покинуть дома и двигаться в северном направлении. По словам Эдри, такие меры связаны с нарушениями перемирия со стороны «Хезболлах», что вынуждает Израиль к решительным действиям.

По данным газеты Asharq al-Awsat, угроза эвакуации нависла над жителями 95 городов и сел в радиусе 40 км от границы. Военные действия также начались в регионе Западное Бекаа, где проходят линии снабжения «Хезболлах».

Эвакуация проводится на фоне усиления противостояния между Израилем и «Хезболлах». Израильские военные заявляют, что будут наносить удары по объектам, используемым движением, и призывают гражданское население не оставаться в опасных районах.