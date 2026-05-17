Канал «Северный ветер», который освещает действия группировки войск РФ «Север», представил видео уничтоженной украинской боевой бронированной машины Land Rover Snatch, произведенной в Великобритании. Инцидент произошел в Сумской области.

В описании к видео сообщается о уничтожении «редкого британского «зверя». По данным источника, бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины был поражен операторами беспилотного летательного аппарата группировки «Север». На опубликованных кадрах видно, как дрон приближается к машине и производит взрыв.

«Северный ветер» поясняет, что модель «Снетч» создана компанией Land Rover. Первоначально она предназначалась для патрульных задач в ходе операций в Северной Ирландии. Канал также отмечает, что у британских военных к этому бронеавтомобилю было множество критических замечаний.

По информации канала, эти ББМ были переданы Вооруженным силам Украины Латвией еще до начала специальной операции. На фронте украинские военные практически их не применяют из-за регулярных технических сбоев. С начала СВО российские военные уничтожили приблизительно 30 таких бронированных машин разных модификаций. Более половины из них были поражены Вооруженными силами РФ в течение последнего года, включая случаи в Сумской области, Купянском районе Харьковской области и в Константиновке на территории ДНР.