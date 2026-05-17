ЦАХАЛ призвал жителей пяти ливанских поселков к эвакуации

БЕЙРУТ, 17 мая. /ТАСС/. Жители пяти населенных пунктов на юге Ливана, которые служат оплотами шиитской организации "Хезболлах", получили предписание от израильских военных срочно эвакуироваться в связи с предстоящими авиаударами.

Как заявил представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри на арабском языке в X, "любой, кто находится вблизи боевиков, их объектов или военной техники, подвергает свою жизнь опасности". Он утверждал, что "Хезболлах" продолжает нарушать соглашение о прекращении огня, и израильские войска вынуждены принимать против нее решительные меры.

"Вы должны немедленно покинуть свои дома ради вашей безопасности и выехать в северном направлении", - указал армейский представитель, обращаясь к населению поселков Бнаафуль, Кфар-Хуна, Роумин, Сохмур и Эль-Кусейба.

По сведениям газеты Asharq al-Awsat, угроза эвакуации из-за интенсивных военных действий нависла сейчас над жителями 95 городов и сел, расположенных в 40 км от границы в окрестностях городов Джеззин, Набатия и Сайда. Кроме того, израильские военные приступили к военным операциям в регионе Западное Бекаа, через который проходят линии снабжения отрядов "Хезболлах", противостоящих оккупационным силам.