Ночная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины не останется без последствий для Киева. На это указал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», — сказал журналист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки ВСУ на жилые дома жертвами стали три человека, еще пятеро пострадали. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Россия может жестко ответить на эту атаку.