Министерство обороны Германии ищет альтернативу американским ракетам средней дальности, ведомство рассматривает все возможные варианты, в том числе, закупку ракет и дронов у Владимира Зеленского. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

По данным газеты, США при предшествующей администрации обещали Берлину нарастить поставки вооружений, направить в Германию подразделения с ракетами Tomahawk, Standard Missile 6, а также с гиперзвуковым оружием большой дальности Dark Eagle.

Президент США Дональд Трамп, напротив, в ходе второго срока сделал ряд заявлений о сокращении американской поддержки, выводе войск из Германии, Италии, Испании.

На фоне этого, министр обороны ФРГ Борис Писториус стремится найти альтернативные варианты, заметил автор статьи.

В ходе поисков, пояснил обозреватель, глава ведомства отправился на Украину, провел переговоры с официальными лицами, а также ознакомился с работой высокотехнологичного командного центра, отвечающего за вылеты и атаки беспилотников различных типов.

Журналист заметил, что на Украине министра заинтересовала крылатая ракета Фламинго, разработку которой ведут украинские инженеры, а также БПЛА с дальним радиусом действия — менее мощные, чем ракеты, но относительно дешевые.

Автор статьи констатировал, что Германия рассматривает и другие варианты, стремится диверсифицировать поставки, рассчитывает на сотрудничество с европейскими партнерами, но не отказывается и от помощи со стороны США.