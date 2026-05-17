Израиль создал в Ираке тайные военные базы для операций против Ирана

Израиль более года периодически использовал две секретные военные базы в пустыне на западе Ирака для операций против Ирана, пишет The New York Times.

По данным издания, одну из баз случайно обнаружил 29-летний пастух Авад аш-Шаммари, который в марте заметил военных, вертолёты и палатки рядом со взлётной полосой и сообщил об этом иракским военным. Позже, как рассказали свидетели, его автомобиль был обстрелян с вертолёта. Семья мужчины считает, что его могли убить из-за обнаружения базы.

Как пишет газета со ссылкой на иракских и региональных чиновников, база использовалась Израилем для дозаправки авиации, медицинской помощи и поддержки операций во время войны с Ираном в июне 2025 года.

Отмечается, что власти Ирака официально не признают существование израильских баз на своей территории. При этом часть иракских чиновников полагает, что США знали о присутствии Израиля в регионе, но не сообщили об этом Багдаду.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Израиль при согласии США построил в иракской пустыне секретную военную базу для поддержки сил в противостоянии с Ираном.