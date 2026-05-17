В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

Израиль не будет жалеть денег на создание систем защиты от FPV-дронов. Так пообещал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит РИА Новости.

Выступая на заседании кабинета министров, глава правительства заявил, что дроны на оптоволокне — особый тип угрозы. Перед государством стоит задача по нейтрализации угроз FPV-дронов, и на реализацию этой цели не пожалеют никаких средств. Совместно с министерством обороны собрана спецгруппа разработчиков, включая представителей гражданского сектора.

«За две недели я провел три встречи, но на встрече, состоявшейся несколько дней назад, я сказал им нечто, что их несколько удивило: "У вас нет бюджетных ограничений". Чего бы это ни стоило, это того стоит. Насколько мне известно, у вас также нет предела творчеству и воображению, потому что вы лучшие в мире», — пояснил Нетаньяху.

12 мая беспилотник «Хезболлы» нанес удар по пусковым установкам «Железного купола» на севере Израиля и уничтожил их. Как сообщает Military Watch Magazine, пусковые установки были размещены на военном объекте Джаль аль-Алам на севере Израиля. Аналитики, которые изучили видео, предположили, что в боевой части беспилотников могли быть использованы боевые части от гранатометных выстрелов для РПГ-7.