У Киева остались сутки: как Россия ответит на налет

Россия жестко ответит на массовый налет беспилотников на Москву, предпринятый ВСУ в ночь на 17 мая, предположил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, минувшей ночью российские зенитчики отразили одну из самых масштабных атак ВСУ. С вечера 16 мая до 7:00 17 мая было сбито 556 беспилотников противника различных типов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что только за последние сутки на подлете к столице было сбито свыше 120 дронов.

«Российские военные выявляют цели ВСУ и бьют по ним регулярно. Ответ идет и на земле, мы постепенно продвигаемся в зоне боевых действий. Лето будет горячим, и майские дни тоже», — подчеркнул Дандыкин.

По его данным, в настоящее время идет освобождение Красного Лимана, Константиновки и многих других населенных пунктов.

Аналитик уточнил, что ВС РФ будут на постоянной основе наносить удары по логистике противника, транспортным узлам, мостам.

«Вероятно, предстоящие сутки покажут нам, что к чему», — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что европейские промышленные площадки на фоне кризиса наращивают выпуск вооружений и военной техники. Кроме того, строятся новые заводы, предназначенные для массового выпуска дронов различных типов.