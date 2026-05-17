Звезда КВН рассказал о потере близкого друга в зоне СВО

Капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Тимур Тания заявил, что потерял близкого человека, служившего в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подробности он раскрыл в выпуске проекта «Сорян, поехали», доступном на Rutube.

Тания отметил, что многие его знакомые отправились на СВО. Некоторые из них, в том числе его школьный друг, мастер спорта России и Абхазии по боксу Олег Бебия, не вернулись с фронта.

«Мы с ним с первого по одиннадцатый класс за одной партой сидели. Мы вместе выросли, вообще не разлей вода были», — сказал звезда КВН, говоря о друге.

Юморист добавил, что вместе с Бебией погибла и частичка его самого.

