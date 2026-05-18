Названо число сбитых за неделю над территорией РФ украинских дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили над территорией России 3124 украинских дрона, такие данные называет Минобороны РФ.

Наибольшее количество аппаратов уничтожено 13 и 17 мая, 572 и 1054 единиц соответственно, в основном над европейской частью страны. Неделей ранее, с 4 по 10 мая, силы ПВО сбили как минимум 3556 беспилотников.

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки на подлете к столице сбито больше 130 беспилотников. В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жертвами стали три человека, еще пять пострадали.