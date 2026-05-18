Раскрыто число сбитых за неделю над территорией РФ дронов ВСУ

За минувшую неделю над территорией страны было перехвачено и уничтожено не менее 3124 украинских беспилотных летательных аппаратов. Это свидетельствует о высокой интенсивности попыток атак с воздуха, предпринимаемых противником, и о напряженной работе боевых расчетов ПВО.

Особенно насыщенными на воздушные тревоги оказались два дня. Наибольшее количество дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА было сбито 13 и 17 мая. В первый из этих дней средства ПВО ликвидировали 572 беспилотника, а во второй, всего за сутки, — 1054 единицы. Противник не ведет атаки равномерно, а старается наносить массированные удары, пытаясь подавить российскую оборону количеством или воспользоваться погодными условиями.

География перехватов также имеет четко выраженную закономерность. Подавляющее большинство сбитых дронов — более 90 процентов — приходится на европейскую часть России.

Для сравнения и понимания динамики процесса эксперты приводят данные предыдущей отчетной недели. В период с 4 по 10 мая российские военные перехватили не менее 3556 украинских дронов. Таким образом, текущий показатель в 3124 сбитых аппарата близок к значениям прошлой недели, что говорит о сохранении противником высокого темпа использования беспилотной авиации.

Военные эксперты отмечают, что массированное применение БПЛА со стороны ВСУ вынуждает российское командование совершенствовать тактику противовоздушной обороны, эшелонировать силы и средства, а также активно применять средства радиоэлектронной борьбы, которые способны не только сбивать, но и сажать дроны, подавляя каналы связи и навигации. Постоянное совершенствование систем ПВО и РЭБ позволяет сбивать подавляющее большинство запускаемых беспилотников, однако западные поставки все новых типов дронов требуют от российских военных постоянной бдительности и оперативного реагирования на новые угрозы.