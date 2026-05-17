Раскрыта тактика ВСУ при налете дронов на столичный регион

Операторы ВСУ с высокой долей вероятности применили при новом масштабном налете на Москву и Подмосковье тактику «звездных налетов», рассказал журналистам News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Звездные налеты» — нападения на объект с разных сторон одновременно. Среди крупнейших в истории — три налета немецкой авиации на Кронштадт в сентябре 1941 года, налет на Новороссийск в июле 1942 года.

Кроме того, специалисты называют «звездными» удары иранской авиации по авианосцам США в марте 2026 года, которые привели к тому, что командование было вынуждено отвести корабли на значительное расстояние от Исламской Республики.

«Этот налет [на московский регион] тоже был «звездным». Действовали с разных направлений одновременно, чтобы ПВО было намного труднее перехватывать и управлять действиями командования систем противовоздушной обороны», — отметил Кнутов.

По его мнению, зенитчики справились с отражением налета, с учетом того, что он был массированным и сложным.

Ранее сообщалось, что российские военные тренируются отражать масштабные, в том числе, «звездные», налеты с помощью комплексов «Адъютант», способных создавать сложную мишенную обстановку для средств ПВО.