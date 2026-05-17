В Финляндии из-за дронов подняли в воздух истребители

В Финляндии по тревоге подняли в воздух истребители Hornet. Это произошло после экстренного предупреждения о потенциальной угрозе в воздушном пространстве Латвии, сообщает Yle.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая.

«Истребители Hornet были замечены в юго-восточной Финляндии и в регионе Пирканмаа», — сообщает телерадиокомпания.

Военные подтвердили, что усиление связано с тревогой в воздушном пространстве Латвии. Оно было объявлено в приграничных районах прибалтийской республики в воскресенье утром.

Ранее европейские СМИ написали, что в Латвии из-за инцидентов с украинскими дронами произошел «крах правительства».