Польша не ожидала отмены ротации войск США из-за сбоя в почте

Польша оказалась не готова к отмене ротации американских военных из-за сбоя в электронной почте. Об этом сообщает портал Politico Europe.

По данным Politico,американцы уведомили польскую сторону о приостановке ротации более 4000 военнослужащих 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии через секретную систему связи для контактов с союзниками еще в понедельник, но письмо застряло в секретной почте начальника генштаба генерала Веслава Кукуле. Военачальник должен был лично санкционировать все сообщения, однако он не проинформировал командный состав. В итоге руководство Минобороны и военные узнали об отмене 13 мая из издания Army Times.

Само сообщение, по словам собеседников источника, было предельно кратким.

«Это было короткое сообщение из одного предложения, отправленное по обычным военным каналам в неофициальной форме», — сказал один из людей из окружения Кукулы.

Произошедшее в штабе источники издания назвали «типичным организационным бардаком».

До этого директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса. Отмечается, что текущее изменение количества американских войск в Польше связано с продолжающейся ротацией сил США, которую ведет Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа в Техасе. Из Форт-Худа в Польшу было переброшено более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники.

Ранее сообщалось, что Польша готова принять войска США для укрепления границы с Россией.