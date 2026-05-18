Нефтебаза в городе Резекне на востоке Латвии закроется после падения на ее территории 7 мая украинских беспилотников. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

В компании East-West Transit, которой принадлежит нефтебаза, сообщили LSM, что приняли решение прекратить работу предприятия из-за невозможности гарантировать безопасность сотрудников.

7 мая дроны разбились на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, повредив четыре резервуара. Как указал занимавший на тот момент пост министра обороны Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России". В Минобороны РФ сообщали об обнаружении группы из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии во время попытки ВСУ атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.

10 мая Спрудс подал в отставку после того, как украинские беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство прибалтийской республики в ночь на 7 мая, не были сбиты, сообщило гостелерадио LSM. Произошедшее вызвало в Латвии правительственный кризис, и вслед за главой оборонного ведомства о своей отставке 14 мая объявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, политические партнеры которой заявили об утрате доверия к главе латвийского правительства.