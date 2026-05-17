Логика ударной кампании ВС России по Украине изменилась

ВС России поменяли логику ударной кампании по территории Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, проанализировав атаку на украинские регионы в ночь на 17 мая в Telegram-канале.

«Украина под непрерывным давлением — удары идут уже не волнами, а системой. За прошедшие сутки зафиксировано более 30 эпизодов ударов, повторных заходов и работы ПВО», — написал Лебедев.

Под российскими ударами оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Киевская и Черкасская области, уточнил он.

По его словам, российские войска окончательно отходят от стратегии «массированный налет — пауза — новый налет». На смену ей приходит система «непрерывного распределенного давления».

«Когда задача — не разовый прорыв, а удержание украинской инфраструктуры, ПВО, логистики и нервной системы страны в состоянии постоянной перегрузки», — уточнил Лебедев.

Характер ударов ВС РФ по Украине меняется регулярно, чтобы противник не успевал привыкнуть к ритму, плотности, а также логике применения беспилотников и ракет. Подпольщик полагает, что речь может идти о многонедельных стратегических циклах, которые корректируются в зависимости от разведданных и реакции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Внутри этих циклов возникают и более кратковременные, которые Генштаб, вероятно, подстраивает под разные задачи — тактические, информационные или рассчитанные на отложенный эффект.

«Особенно интересно сейчас выглядят Сумы, Днепропетровская область и Харьковский сектор. Там уже читается не просто серия прилетов, а попытка системного воздействия по логистике, промышленности и распределительным узлам», — заключил координатор пророссийского подполья.

До этого заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что ВС РФ применяют новую тактику ракетно-дроновых ударов по Украине. По его словам, они носят серийный характер.