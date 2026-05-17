Минобороны РФ раскрыло подробности массированной атаки ВСУ на регионы

Министерство обороны России раскрыло подробности массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы в период с 22:00 16 мая до 07:00 17 мая. Информацией поделились в пресс-службе ведомства.

Всего силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 556 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Часть из них сбита над акваториями Черного и Азовского морей. Также беспилотники уничтожили в Московской области, Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Тверской, Орловской, Липецкой, Псковской, Смоленской, Воронежской, Брянской, Тульской и Курской областями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о погибших людях в результате массированной атаки ВСУ.