Бразильский инструктор ВСУ случайно ранил другого наёмника. По словам пленного колумбийца, инструктор по имени Атанаэль сначала стрелял в воздух, чтобы ускорить бег солдат, а затем, опустив оружие, случайно попал в камень. Пуля срикошетила и ранила одного из бойцов, после чего бразильца отстранили от работы.

© Московский Комсомолец

В группе было восемь колумбийцев, несколько бразильцев и другие. Пленный отметил, что был поваром, а не бойцом. Однако командиры ВСУ настаивали на том, чтобы все проходили обучение, независимо от специальности.

Стало известно о мести солдат ВСУ офицерам

Колумбиец был взят в плен российскими военными в Харьковской области после неудачной атаки на позиции ВС РФ. В этом бою участвовали наёмники из разных стран, включая бразильцев и испанцев. Российские военнослужащие успешно отразили атаку и задержали часть наёмников.

Ранее сообщалось о ликвидации нескольких колумбийских бойцов и о том, что некоторые наёмники покидают страну после ударов по их базам. Российские власти продолжают предупреждать о неотвратимости наказания для всех иностранных участников конфликта