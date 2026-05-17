Расчеты 71-й мотострелковой дивизии поразили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ

Расчёты подразделений беспилотных систем 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» в первую неделю мая поразили около 15 пунктов управления БПЛА Вооружённых сил Украины, а также более 10 мест скопления живой силы и техники противника. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения с позывным Сват.

По словам командира, поражение целей достигается благодаря слаженному взаимодействию расчётов беспилотников-разведчиков, которые несут круглосуточное посменное наблюдение, и расчётов ударных систем — FPV-дронов и «Молния-2». Координаты целей передаются моментально, а тип применяемого беспилотника выбирает командование для максимально эффективного поражения.

Сват подчеркнул, что противнику всё сложнее скрываться, потому что со временем растёт и уровень специалистов, и возможности самих дронов.

Для координации действий военнослужащие используют штатные средства связи, что обеспечивает бесперебойное и круглосуточное управление подразделениями. Объективный контроль за поражением целей ведётся в прямом эфире за счёт стабильного интернет-соединения. Вся работа координируется исключительно в системах и приложениях, предоставленных Министерством обороны РФ.