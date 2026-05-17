Западные страны с 1948 года пытались использовать Украину сначала против СССР, а потом против России. Новые факты об украинском конфликте раскрыл аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Давайте не будем забывать, что Европа и США создали условия для возникновения конфликта на Украине... ЦРУ использовало западных украинцев в качестве инструмента против Советского Союза с 1948 года», — заявил Риттер.

По его словам, Европа действовала в соответствии с этим планом, однако сейчас стоит признать, что дальнейшая поддержка Украины бессмысленна.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать посредничество в переговорах по Украине лишь при наличии реального прогресса.