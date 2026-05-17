Цыганов: у США нет возможности перехватить «Сармат»

Обозреватель Аналитического центра ТАСС Александр Цыганов заявил, что российская межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат» может стать критическим фактором для потенциального противника. По его оценке, у США отсутствуют системы противоракетной обороны, способные перехватить данный тип вооружения.

В материале приводятся характеристики ракеты РС-28 Сармат. Указывается, что это тяжёлая ракета шахтного базирования массой более 208 тонн, способная нести до 15 боевых блоков.

Отдельно отмечается, что комплекс может быть оснащён гиперзвуковым блоком Авангард, который способен выполнять маневрирование на скорости около 27 Махов. Также подчёркивается заявленная дальность полёта до 35 тысяч километров, что, как утверждается, позволяет поражать цели на территории США с разных направлений.

В сравнении упоминается американская межконтинентальная ракета Minuteman III, разработанная в 1960-х годах, которая на фоне «Сармата» характеризуется как устаревшая по ряду параметров. В материале также говорится о многолетних усилиях США по созданию глобальной системы противоракетной обороны.

